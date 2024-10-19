Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Der Kurier - Eine Zeitung wird 70

ORF IIIFolge vom 19.10.2024
zeit.geschichte: Der Kurier - Eine Zeitung wird 70

zeit.geschichte: Der Kurier - Eine Zeitung wird 70Jetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 19.10.2024: zeit.geschichte: Der Kurier - Eine Zeitung wird 70

48 Min.Folge vom 19.10.2024

Der Kurier wird 70: Am 18. Oktober 1954 erschien der „Neue Kurier“. Grund genug für einen Rückblick auf sieben Jahrzehnte Zeitungsgeschichte und Zeitgeschehen. Ereignisse wie der Staatsvertrag, der Ungarnaufstand, der Bau der Berliner Mauer, der Prager Frühling, die Volksabstimmung über den EG-Beitritt und die Ostöffnung prägten die Schlagzeilen des Kuriers und zeigen eine Zeitreise durch die österreichische und europäische Geschichte. Journalistenlegenden wie Hans Dichand, Hugo Portisch und Gerd Bacher formten das Weltbild seiner Leser. Ehemalige Chefredakteure und Medienhistoriker blicken zurück und ordnen das Zeitgeschehen ein, während Herausgeberin Martina Salomon und Chefredakteur Martin Gebhart Einblicke in die moderne Medienlandschaft geben. Regie: Birgit Mosser-Schuöcker Bildquelle: ORF/Philip Aschauer

