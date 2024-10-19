zeit.geschichte: Der Kurier - Eine Zeitung wird 70Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 19.10.2024: zeit.geschichte: Der Kurier - Eine Zeitung wird 70
Der Kurier wird 70: Am 18. Oktober 1954 erschien der „Neue Kurier“. Grund genug für einen Rückblick auf sieben Jahrzehnte Zeitungsgeschichte und Zeitgeschehen. Ereignisse wie der Staatsvertrag, der Ungarnaufstand, der Bau der Berliner Mauer, der Prager Frühling, die Volksabstimmung über den EG-Beitritt und die Ostöffnung prägten die Schlagzeilen des Kuriers und zeigen eine Zeitreise durch die österreichische und europäische Geschichte. Journalistenlegenden wie Hans Dichand, Hugo Portisch und Gerd Bacher formten das Weltbild seiner Leser. Ehemalige Chefredakteure und Medienhistoriker blicken zurück und ordnen das Zeitgeschehen ein, während Herausgeberin Martina Salomon und Chefredakteur Martin Gebhart Einblicke in die moderne Medienlandschaft geben. Regie: Birgit Mosser-Schuöcker Bildquelle: ORF/Philip Aschauer