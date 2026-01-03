zeit.geschichte: Von Wünsch Dir was bis Wetten, dass..? - Die großen Fernsehshows (1/2)Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 03.01.2026: zeit.geschichte: Von Wünsch Dir was bis Wetten, dass..? - Die großen Fernsehshows (1/2)
Die großen TV-Shows der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre waren Hochämter des goldenen Fernsehzeitalters und versammelten Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Formate wie "Der Goldene Schuss", "Wünsch dir was" oder "Wetten, dass..?" erreichten mit Showmastern wie Rudi Carrell und Hans-Joachim Kulenkampff Zuschauerzahlen von bis zu 40 Millionen und wirkten als generationenübergreifende Familienereignisse. Ästhetik und Dramaturgie orientierten sich häufig an US-amerikanischen Vorbildern sowie an erfolgreichen Hörfunkformaten. In dieser ORF-III-Produktion blickt Günter Kaindlstorfer auf die Anfänge des TV-Entertainments in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren zurück. Zeitzeug:innen und Fernsehfachleute analysieren ausgewählte Ausschnitte und ordnen deren mediengeschichtliche Bedeutung ein. Bildquelle: ORF