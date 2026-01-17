zeit.geschichte
Folge vom 17.01.2026: Die Katastrophe von Kaprun
51 Min.Folge vom 17.01.2026
Beim Brand im Tunnel der Gletscherbahn Kaprun starben am 11. November 2000 insgesamt 155 Menschen, 150 davon durch Rauchgasvergiftung im Zug. Im Verfahren gegen 16 Beschuldigte stand die Frage nach grober Fahrlässigkeit oder einer Verkettung unglücklicher Umstände im Mittelpunkt, die Freisprüche trafen die Hinterbliebenen schwer. Sie berichten von Trauer, Schmerz und Zorn sowie von den langfristigen Folgen der Katastrophe. Auch die Bevölkerung von Kaprun und beteiligte Einsatzkräfte leiden bis heute unter den Auswirkungen. Die Dokumentation von Karo Wolm rekonstruiert die Ereignisse und lässt Betroffene zu Wort kommen, die das Erzählen als Teil ihrer eigenen Bewältigung verstehen. Bildquelle: ORF/Cinecraft
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