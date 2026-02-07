Grace Kelly - Hollywoods tragische PrinzessinJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 07.02.2026: Grace Kelly - Hollywoods tragische Prinzessin
45 Min.Folge vom 07.02.2026
Grace Kelly war eine der größten Ikonen des 20. Jahrhunderts: Oscarpreisträgerin, Stilikone und nach ihrer Hochzeit mit Fürst Rainier Prinzessin von Monaco. Ihr Leben spielte sich im Rampenlicht ab – bis zu ihrem tragischen Tod bei einem Autounfall 1982. Nun gewährt ihr Sohn Prinz Albert erstmals Zugang zum privaten Filmarchiv der Familie Grimaldi und zeigt Grace Kelly fernab der Öffentlichkeit als Mutter, Ehefrau und lebensfrohe Frau. Seltene Aufnahmen offenbaren eine unbekannte Seite der "kühlen Schönheit" und zeichnen das intime Porträt einer Legende hinter der Fassade. Bildquelle: ZDF/Gene Lester
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0