Folge vom 30.01.2026: Österreichs große Skandale - Die Doping-Affäre von Turin
Turin 2006: Österreich jubelt über Medaille um Medaille, bis der Triumph abrupt kippt. Dopingvorwürfe, bewaffnete Razzien und ein Skandal erschüttern den olympischen Traum. Die Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse und stellt die zentrale Frage: Täter oder Opfer? Regie: Maximilian Stelzle
