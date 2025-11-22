zeit.geschichte: Skandalöse Zeiten - Die Aufreger der 1990er JahreJetzt kostenlos streamen
Ein Blick auf die großen Aufreger und kleinen Skandale der 1990er Jahre – einen Jahrzehnt, das Schlagzeilen am laufenden Band lieferte. 1997 schockierte Skisprungstar Andreas Goldberger das Land mit seinem Kokain-Geständnis. Bundespräsident Thomas Klestil verlor durch seine öffentlich gewordene Ehekrise Sympathien, während der Missbrauchsskandal um Kardinal Groër 1995 die katholische Kirche in ihre schwerste Krise seit 1945 stürzte und ein Volksbegehren auslöste. Aber auch leichtere Momente prägten die Ära – etwa als Otto Waalkes 1997 in der ZIB-2 unter den Tisch von Ingrid Thurnher kroch und für ein legendäres TV-Fauxpas sorgte. Bildquelle: ORF/ORF III
