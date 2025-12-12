Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich ohne Wintertourismus? Kaum vorstellbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten neue Skilifte und Seilbahnen die Alpen massentauglich. Ski-Ikonen wie Toni Sailer machten die Bergwelt weltweit bekannt. Heutzutage stammen über 75 Prozent der Gäste aus dem Ausland, und die Branche erwirtschaftet jährlich über 13 Milliarden Euro. Doch Klimawandel, Energieverbrauch und Kunstschnee bedrohen die Zukunft des Wintersports. Bildquelle: ORF/Pammer Film / Österreich Werbung/

