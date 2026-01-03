zeit.geschichte: Von Wünsch Dir was bis Wetten, dass..? - Die großen Fernsehshows (2/2)Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.01.2026: zeit.geschichte: Von Wünsch Dir was bis Wetten, dass..? - Die großen Fernsehshows (2/2)
Wenn Hans Rosenthal und andere Superstars der Fernsehunterhaltung in den 1970er und 80er-Jahren am Programm standen, versammelten sich ganze Generationen vor der Mattscheibe. Die aufwändig produzierten Fernseh-Shows der televisionären Blütejahre waren und sind ein Stück Kulturgeschichte. Sendungsklassiker wie "Dalli-Dalli" "Am laufenden Band" und "Wetten, dass" spiegeln aber auch die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche der Zeit wider: Von der sorglosen Konsumbegeisterung der Wirtschaftswunderzeit über die Fortschritts-Skepsis der 1980er bis zur "Spaßgesellschaft" der 1990er-Jahre - die diversen Show-Formate waren immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der sie entstanden. Mit dem Aufkommen des Privatfernsehens und der digitalen Medien ab den 1990er-Jahren zerfiel das Showangebot, und die Zeit der alles verbindenden Fernsehformate ging zu Ende. In dieser ORF-III-Produktion blickt Günter Kaindlstorfer auf die 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre sowie auf prägende Showmaster wie Hans-Joachim Kulenkampff, Rudi Carrell, Hans Rosenthal und Thomas Gottschalk zurück. Zeitzeuginnen und Fernsehfachleute, darunter Chris Lohner, Günter Tolar, Dirk Stermann und Vera Russwurm, erinnern sich an diese Epoche. Gemeinsam analysieren sie ausgewählte Show-Ausschnitte und ordnen deren medien- und kulturgeschichtliche Bedeutung ein. Bildquelle: ORF