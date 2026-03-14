Österreichs braune Flecken - Die Aufarbeitung der NS-Zeit nach 1945Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 14.03.2026: Österreichs braune Flecken - Die Aufarbeitung der NS-Zeit nach 1945
46 Min.Folge vom 14.03.2026
Österreich war von 1938 bis 1945 Teil des Deutschen Reichs unter dem NS-Regime. Viele Österreicher waren selbst Mitglieder der NSDAP und an Verbrechen beteiligt. Nach 1945 verdrängte das Land diese Vergangenheit lange und sah sich als "erstes Opfer" Hitlers. Erst die Waldheim-Affäre brachte die Aufarbeitung der NS-Zeit ins Rollen. Der Film zeigt, wie Österreich nach 1945 mit dem Nationalsozialismus umging. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0