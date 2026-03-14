zeit.geschichte
Folge vom 14.03.2026: Waldheims Walzer
94 Min.Folge vom 14.03.2026
1986 kandidiert Kurt Waldheim für die Bundespräsidentschaft. Als seine Kriegsvergangenheit öffentlich wird, weist er alle Vorwürfe empört zurück, kann sich nicht erinnern und antwortet mit den bekannten Opfer-Stereotypen. Im Land prallen Menschen aufeinander, die die Lebenslüge bewahren wollen, und jene, die sie enttarnen wollen. Ruth Beckermann dokumentiert die Debatten und analysiert sie in "Waldheims Walzer". Bildquelle: ORF/Ruth Beckermann Filmprodukton
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