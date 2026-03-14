Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

Geschichte Heute - Waldheim und die NS-Aufarbeitung

ORF IIIFolge vom 14.03.2026
Geschichte Heute - Waldheim und die NS-Aufarbeitung

Geschichte Heute - Waldheim und die NS-AufarbeitungJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 14.03.2026: Geschichte Heute - Waldheim und die NS-Aufarbeitung

26 Min.Folge vom 14.03.2026

Der 3. März 1986 markiert einen der wichtigsten Schicksalstage der Zweiten Republik. Mit dem Erscheinen des profil-Artikels über die Kriegsvergangenheit Kurt Waldheims beginnt eine Auseinandersetzung, die Österreich nachhaltig verändert. Anlässlich 40 Jahre „Affäre Waldheim“ zeigt ORFIII eine Diskussion aus dem „Haus der Geschichte Österreich“, die sich mit der Waldheim-Affäre und ihren Konsequenzen für die Aufarbeitung der NS-Zeit in Österreich beschäftigt. Es diskutieren: - Andreas Khol (Jurist, Nationalratspräsident a.D.) - Eva Nowotny (Historikerin, Diplomatin) - Anneliese Rohrer (Journalistin) - Danielle Spera (Journalistin, ehem. Direktorin Jüdisches Museum Wien) Moderation: Andreas Pfeifer

Alle verfügbaren Folgen