Geschichte Heute - Waldheim und die NS-AufarbeitungJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 14.03.2026: Geschichte Heute - Waldheim und die NS-Aufarbeitung
26 Min.Folge vom 14.03.2026
Der 3. März 1986 markiert einen der wichtigsten Schicksalstage der Zweiten Republik. Mit dem Erscheinen des profil-Artikels über die Kriegsvergangenheit Kurt Waldheims beginnt eine Auseinandersetzung, die Österreich nachhaltig verändert. Anlässlich 40 Jahre „Affäre Waldheim“ zeigt ORFIII eine Diskussion aus dem „Haus der Geschichte Österreich“, die sich mit der Waldheim-Affäre und ihren Konsequenzen für die Aufarbeitung der NS-Zeit in Österreich beschäftigt. Es diskutieren: - Andreas Khol (Jurist, Nationalratspräsident a.D.) - Eva Nowotny (Historikerin, Diplomatin) - Anneliese Rohrer (Journalistin) - Danielle Spera (Journalistin, ehem. Direktorin Jüdisches Museum Wien) Moderation: Andreas Pfeifer
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Copyrights:© Season 1: ORF 3