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zeit.geschichte

Hella Pick - Zeitzeugin und Journalistenlegende

ORF IIIFolge vom 08.03.2026
Hella Pick - Zeitzeugin und Journalistenlegende

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zeit.geschichte

Folge vom 08.03.2026: Hella Pick - Zeitzeugin und Journalistenlegende

43 Min.Folge vom 08.03.2026

1939 floh die zehnjährige Hella Pick vor den Nationalsozialisten von Wien nach Großbritannien. Dort begann später ihre journalistische Laufbahn: Ab 1961 schrieb sie als internationale Korrespondentin für den Guardian und bewegte sich in politischen Schlüsselmomenten – im Austausch mit Persönlichkeiten wie Willy Brandt, John F. Kennedy oder Winston Churchill. Bildquelle: ORF/ORF III

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