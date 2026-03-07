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zeit.geschichte

Filmlegenden - Romy Schneider

ORF IIIFolge vom 07.03.2026
Filmlegenden - Romy Schneider

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zeit.geschichte

Folge vom 07.03.2026: Filmlegenden - Romy Schneider

48 Min.Folge vom 07.03.2026

Die Dokumentation widmet sich Romy Schneider als Schauspielerin, Ikone und Persönlichkeit. Vom frühen Erfolg als Sissi über ihre Karriere in Frankreich bis zur internationalen Anerkennung – ihr Talent wurde weltweit geschätzt. Ihr Tod bleibt bis heute umstritten, da keine Autopsie durchgeführt wurde. Die Produktion lässt enge Vertraute und Fachleute wie Carrière, Archivleiterin und Familienangehörige zu Wort kommen. Bildquelle: APA-Images / United Archives / Arthur Grimm // ORF/Clever Content

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