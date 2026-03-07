Filmlegenden - Romy SchneiderJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 07.03.2026: Filmlegenden - Romy Schneider
48 Min.Folge vom 07.03.2026
Die Dokumentation widmet sich Romy Schneider als Schauspielerin, Ikone und Persönlichkeit. Vom frühen Erfolg als Sissi über ihre Karriere in Frankreich bis zur internationalen Anerkennung – ihr Talent wurde weltweit geschätzt. Ihr Tod bleibt bis heute umstritten, da keine Autopsie durchgeführt wurde. Die Produktion lässt enge Vertraute und Fachleute wie Carrière, Archivleiterin und Familienangehörige zu Wort kommen. Bildquelle: APA-Images / United Archives / Arthur Grimm // ORF/Clever Content
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Copyrights:© Season 1: ORF 3