Schicksalstage Österreichs - Der Fall des Kurt WaldheimJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 13.03.2026: Schicksalstage Österreichs - Der Fall des Kurt Waldheim
47 Min.Folge vom 13.03.2026
Der 3. März 1986 gilt als Schicksalstag der Zweiten Republik: Der profil-Artikel über Kurt Waldheims Kriegsvergangenheit löste eine Auseinandersetzung aus, die Österreich nachhaltig veränderte. Die Dokumentation von Judith Doppler zeigt, wie Medien, Gesellschaft und Generationen auf diesen Aufbruch reagierten und welche Spuren bis heute geblieben sind – illustriert mit Archivmaterial und Zeitzeugen wie Erwin Pröll, Marika Lichter, Monika Sommer und Eva Novotny. Bildquelle: ORF/Interspot
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