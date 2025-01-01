Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 14
38 Min.Ab 12

Im Anschluss an das Freundschaftsspiel der ukrainischen Nationalmannschaft gegen Borussia Mönchengladbach melden sich Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel mit einer Spezialausgabe direkt aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Zu Gast ist u. a. der ehemalige ukrainische Nationalspieler und Ex-Gladbacher Andrij Voronin. Der Sportler stieg am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine in einen der letzten Flüge nach Deutschland und brachte auch seine Familie nach Düsseldorf.

ProSieben
