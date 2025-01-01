Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 14: Episode 14
38 Min.Ab 12
Im Anschluss an das Freundschaftsspiel der ukrainischen Nationalmannschaft gegen Borussia Mönchengladbach melden sich Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel mit einer Spezialausgabe direkt aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Zu Gast ist u. a. der ehemalige ukrainische Nationalspieler und Ex-Gladbacher Andrij Voronin. Der Sportler stieg am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine in einen der letzten Flüge nach Deutschland und brachte auch seine Familie nach Düsseldorf.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben