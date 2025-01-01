Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 16: Episode 16
58 Min.Ab 12
"Zervakis & Opdenhövel. Live." spricht mit Heidi Klum über die aktuelle Staffel, Diversity in der Modewelt, das bevorstehende Finale und die Dauerkritik an der Sendung. Weiteres Thema: Zweifelhalfter Hype um AirUp-Flaschen - Trinken ohne Kalorien dank Wissenschaft?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben