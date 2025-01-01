Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial.Jetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 7: Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial.
70 Min.Ab 12
So hilft Deutschland der Ukraine: In der monothematischen Sonderausgabe "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." zur Ukraine stellt das ProSieben-Journal Hilfsaktionen vor, spricht mit Betroffenen und Helfer:innen. Und die Zuschauer:innen können live während der Sendung Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben