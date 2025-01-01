Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zervakis & Opdenhövel. Live

Episode 1

ProSiebenStaffel 2Folge 1
Episode 1

Episode 1

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 1: Episode 1

84 Min.Ab 12

Brauche ich das noch oder kann das weg? Ein Alltagsproblem, das jede:r kennt. Das ProSieben-Journal räumt das komplette Haus der sechsköpfigen Familie Wawrzinek aus und breitet alle Gegenstände, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, in einer Halle aus. Zusammen mit Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel und Expertinnenhilfe durch Ordnungscoach Anika Schwertfeger begutachten die Familienmitglieder die Sammlung ... Und: Modeindustrie im Wandel / Ideen-Schmiede Südkorea

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

