Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 6: Episode 6
63 Min.Ab 12
Auch heute beschäftigt sich "Zervakis & Opdenhövel. Live." mit dem Krieg in der Ukraine. Außerdem blickt #ZOL auf das traurige Jubiläum zu zwei Jahre Corona. Wie sieht es derzeit im Gesundheitswesen aus und in welcher Verfassung ist das Pflegepersonal?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben