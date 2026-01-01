Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Episode 6

ProSiebenStaffel 2Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 6: Episode 6

63 Min.Ab 12

Auch heute beschäftigt sich "Zervakis & Opdenhövel. Live." mit dem Krieg in der Ukraine. Außerdem blickt #ZOL auf das traurige Jubiläum zu zwei Jahre Corona. Wie sieht es derzeit im Gesundheitswesen aus und in welcher Verfassung ist das Pflegepersonal?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen