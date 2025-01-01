Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 11

ProSiebenStaffel 2Folge 11
85 Min.Ab 12

Wir sind jung. Wir sind alt. Wir sind arm. Wir sind reich. Wir sind Singles. Wir sind verheiratet. Wir sind getrennt. Wir haben verschiedene Jobs, Hobbys oder Interessen. Wir leben in der Stadt oder auf dem Land. Wir sind alle verschieden. Aber: Was vereint uns eigentlich? "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." will in einem großen Sozial-Experiment zeigen, was uns trotz aller Vorurteile, Klischees und Unterschiede eint.

ProSieben
