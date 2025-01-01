Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 11: Episode 11
85 Min.Ab 12
Wir sind jung. Wir sind alt. Wir sind arm. Wir sind reich. Wir sind Singles. Wir sind verheiratet. Wir sind getrennt. Wir haben verschiedene Jobs, Hobbys oder Interessen. Wir leben in der Stadt oder auf dem Land. Wir sind alle verschieden. Aber: Was vereint uns eigentlich? "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." will in einem großen Sozial-Experiment zeigen, was uns trotz aller Vorurteile, Klischees und Unterschiede eint.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben