Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 4: Episode 4
86 Min.Ab 12
Krieg in der Ukraine: Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." sprechen Expert:innen über die Hintergründe. / Karneval zu Coronazeiten: Brauchtum oder Superspreader-Event? / Weiblich, türkisch, Chefin: Belgin Kaplan führt ein Dönerimperium und setzt sich für Frauen ein. / Zauberhaft: Magic Maxl zeigt seine Tricks.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben