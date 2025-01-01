Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zervakis & Opdenhövel. Live

Episode 13

ProSiebenStaffel 2Folge 13
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 13: Episode 13

61 Min.Ab 12

Tickende Zeitbombe: Akkus. Wie gefährlich sind die Auflade-Akkus in Babyfon, Handys und E-Zigaretten. Außerdem: Das Mystery-Interview! Wir schicken Linda Zervakis zu einem Interview der ganz besonderen Art. Sie erfährt nur den Ort, wo es stattfinden soll, und einige verschlüsselte Hinweise.

