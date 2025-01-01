Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 5: Episode 5
67 Min.Ab 12
Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine ungebrochen. "Zervakis & Opdenhövel. Live." zeigt die Gesichter der Helden und erzählt ihre Geschichten.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
