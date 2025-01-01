Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Episode 12

ProSiebenStaffel 2Folge 12
Episode 12

Episode 12Jetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 12: Episode 12

62 Min.Ab 12

Wie tickt eigentlich Lars Klingbeil? Linda Zervakis hat den SPD-Politiker einen Tag lang begleitet. Außerdem: Feinkostessen im Wert von 10.000 Euro für einen Mops? Das Geschäft rund um unsere Haustiere boomt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen