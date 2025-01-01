Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 12: Episode 12
62 Min.Ab 12
Wie tickt eigentlich Lars Klingbeil? Linda Zervakis hat den SPD-Politiker einen Tag lang begleitet. Außerdem: Feinkostessen im Wert von 10.000 Euro für einen Mops? Das Geschäft rund um unsere Haustiere boomt.
