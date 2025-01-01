Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zervakis & Opdenhövel. Live

Episode 19

ProSiebenStaffel 2Folge 19
Episode 19

64 Min.Ab 12

Arbeit von Nine to Five war gestern. Spätestens seit Corona sind wir arbeitstechnisch sehr flexibel. Wie gestalten wir nun unsere zukünftige Arbeit? Und: Vor fast genau einem Jahr kam die Flut und hat das Hab und Gut vieler tausender Menschen im Ahrtal zerstört. Haben die Politiker:innen ihr Versprechen gehalten oder müssen die Flutopfer den Wiederaufbau ganz allein stemmen?

