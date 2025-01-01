Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 19: Episode 19
64 Min.Ab 12
Arbeit von Nine to Five war gestern. Spätestens seit Corona sind wir arbeitstechnisch sehr flexibel. Wie gestalten wir nun unsere zukünftige Arbeit? Und: Vor fast genau einem Jahr kam die Flut und hat das Hab und Gut vieler tausender Menschen im Ahrtal zerstört. Haben die Politiker:innen ihr Versprechen gehalten oder müssen die Flutopfer den Wiederaufbau ganz allein stemmen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben