Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 2: Episode 2
81 Min.Ab 12
Wie schütze ich mich vor Datendiebstahl im Netz? Der E-Commerce-Experte und Blogger Mark Steier gibt Tipps, wie User:innen feststellen können, ob sie selbst betroffen sind und wie sich Verbraucher:innen am besten vor Datenklau schützen. / Alles wird teurer - wie Verbraucher Geld sparen können. #ZOL begleitet Singles, eine Familie und ein älteres Ehepaar aus verschiedenen Regionen Deutschlands und zeigt, wo sie die Teuerung im Alltag am meisten spüren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben