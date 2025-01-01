Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 2
81 Min.Ab 12

Wie schütze ich mich vor Datendiebstahl im Netz? Der E-Commerce-Experte und Blogger Mark Steier gibt Tipps, wie User:innen feststellen können, ob sie selbst betroffen sind und wie sich Verbraucher:innen am besten vor Datenklau schützen. / Alles wird teurer - wie Verbraucher Geld sparen können. #ZOL begleitet Singles, eine Familie und ein älteres Ehepaar aus verschiedenen Regionen Deutschlands und zeigt, wo sie die Teuerung im Alltag am meisten spüren.

