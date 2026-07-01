ZIB 13:00 vom 01.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1004: ZIB 13:00 vom 01.07.2026
24 Min.Folge vom 01.07.2026
Erste Annäherung bei neuen Reformen | Koalition plant klarere Kompetenzen | Westhoff: Facharztzentren sollen Wartezeiten verkürzen | Unger: Reformpartnerschaft ist "kein Spaziergang" | Inflation ist gesunken | Wieder mehr Arbeitslose im Juni | Wunder in Venezuela: Dreijähriger geborgen | Irland steht EU-Rat vor | Perterer: Irland kann in EU Akzente setzten | Kurs für Hundebesitzer in ganz Österreich verpflichtend | Pollenbelastung steigt bei Gewitter | Village People: Frontman Victor Willis ist tot | "Carmen" am Heumarkt | Vorschau: "Aktuell nach eins"
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