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ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 01.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1004vom 01.07.2026
ZIB 13:00 vom 01.07.2026

ZIB 13:00 vom 01.07.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 1004: ZIB 13:00 vom 01.07.2026

24 Min.Folge vom 01.07.2026

Erste Annäherung bei neuen Reformen | Koalition plant klarere Kompetenzen | Westhoff: Facharztzentren sollen Wartezeiten verkürzen | Unger: Reformpartnerschaft ist "kein Spaziergang" | Inflation ist gesunken | Wieder mehr Arbeitslose im Juni | Wunder in Venezuela: Dreijähriger geborgen | Irland steht EU-Rat vor | Perterer: Irland kann in EU Akzente setzten | Kurs für Hundebesitzer in ganz Österreich verpflichtend | Pollenbelastung steigt bei Gewitter | Village People: Frontman Victor Willis ist tot | "Carmen" am Heumarkt | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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