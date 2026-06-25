ZIB 13:00 vom 25.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 998: ZIB 13:00 vom 25.06.2026
Höchste Wetterwarnstufe: Hitzeschutz erforderlich | Bis zu 44 Grad: Druck in Frankreich steigt | Starke Erdbeben in Venezuela: Zehntausende Tote möglich | Kernmayer: "Trifft ein Land, in dem sehr wenig funktioniert" | 600 Milliarden US-Dollar für Wiederaufbau der Ukraine | Wehrschütz: Solche Gipfel bringen Druck zustande | Rechtsmediziner in Pilnacek-U-Ausschuss | Dannhauser: Experte kritisiert Gutachten | Wirtschaft: Leichter Aufschwung erwartet | Debatte um Budgetpfad | Harter Sparkurs für Wirtschaftskammer | Viele Menschen vertrauen Fachärzten | Drei Tote im Marchfeldkanal | Wittgenstein-Preis für Physiker Markus Aspelmeyer | "Nach-Beben": Falsche Diagnose und ihre Folgen | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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