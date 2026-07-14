ZIB 13:00 vom 14.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1017: ZIB 13:00 vom 14.07.2026
Nationalfeiertag: Frankreich zeigt Stärke und Solidarität | Militärparade in Paris: Beeindruckendes Signal der Geschlossenheit | Straße von Hormus: kein Ende der Kämpfe | Holocaust-Witze und Rassismus: Chat-Skandal erschüttert GPA | Grüne legen Fünf-Punkte-Plan gegen Hitze vor | Aufrüstung als Geschäft: Industrie will profitieren | Neue Initiative soll digitale Lücken schließen | Alternde Gesellschaft: Europa vor neuen Herausforderungen | Teuerung belastet Jugend: Optimismus als finanzielle Frage | Vienna Pride Parade: Urteil zu geplantem Anschlag erwartet | Jänsch: Pride-Parade-Verhandlung "hinter verschlossenen Türen" | Ahrtal-Flut: Wiederaufbau und Aufarbeitung dauern an | Spanien gegen Frankreich: Showdown ums Finale | Bela Guttmann: Das bewegte Leben einer Trainerlegende | Hinweis auf "Aktuell nach eins"
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