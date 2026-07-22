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ZIB 13:00 vom 22.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1025vom 22.07.2026
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Folge 1025: ZIB 13:00 vom 22.07.2026

24 Min.Folge vom 22.07.2026

Festspieleröffnung im Zeichen der Demokratie | Traxl: "Angespannte finanzielle Situation trübt" | Druck auf Wirtschaftskammer-Chef Ruck wächst | Winkler: "Es gibt noch keine Anzeichen für Rücktritt" | Mehr Spielraum bei Deutschförderung | Ukraine stellt Armeeführung neu auf | US-Angriffe auf Iran dauern an | Lyon: "Die Lage ist sehr angespannt" | Hitlers Geburtshaus wird Polizeizentrum | KI sorgt für Cyber-Zwischenfall | Microsoft baut KI-Partnerschaft aus | Zu oft zu starke Antibiotika | Sportjournalist Michael Kuhn verstorben | Auf der Spur der Dunklen Materie | Chinas "Straße des Himmels" | Vorschau auf "Aktuell nach fünf"

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