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ZIB 13:00 vom 08.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1011vom 08.07.2026
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Folge 1011: ZIB 13:00 vom 08.07.2026

24 Min.Folge vom 08.07.2026

Iran und Grönland prägen NATO-Gipfel | Lyon: "Trump ist sehr erratisch" | Budgetdebatte im Nationalrat gestartet | Kritik an Rosenkranz löst Abwahldebatte aus | VfGH stärkt Zugang zu Untersuchungsausschüssen | Gstöttner wird neuer ÖVP-Generalsekretär | Schulen im Fokus bei Hitze-Schutz-Gipfel | Rechnungshof fordert Reformen bei Wirtschaftskammer | AK fordert mehr Rechte für Teilzeitkräfte | Koralmtunnel bringt neue Impulse | Australien kämpft mit Folgen eines Netzausfalls | New York: Hochhaus droht einzustürzen | Pflegebedürftige Kinder: Familien fordern Entlastung | ZZ Top bringen Rock-Nostalgie nach St. Pölten

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