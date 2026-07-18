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ZIB 13:00 vom 18.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1021vom 18.07.2026
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Folge 1021: ZIB 13:00 vom 18.07.2026

10 Min.Folge vom 18.07.2026

USA und Iran: Eskalation des Krieges droht | Venezuela: Zahl der Toten steigt auf über 5000 | Kindergärten fordern Hitzeschutz-Investitionen | Brennerbahnstrecke: Bauarbeiten stoppen Fernverkehr | Neue ÖBB-Zugflotte verspricht mehr Stellplätze | Korrespondent schreibt über den Brennpunkt Spanischer Bürgerkrieg | WM: Spiel um Bronze zwischen England und Frankreich

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