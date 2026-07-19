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ZIB 13:00 vom 19.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1022vom 19.07.2026
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Folge 1022: ZIB 13:00 vom 19.07.2026

15 Min.Folge vom 19.07.2026

Manola vor WM-Finale: "Gibt eine politische Tangente" | Offenbar größter russischer Raketenangriff seit Kriegsbeginn | USA und Iran: Ende der Angriffe nicht in Sicht | Hitzige Neutralitätsdebatte in der Schweiz entfacht | Neues Gesetz soll Windkraft-Ausbau beschleunigen | Dino-Sterben: Herkunft von Meteorit ausgeforscht | "Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ setzt auf Musik | Vor Festspielen: Salzburg wird zur Bühne

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