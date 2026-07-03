ZIB 13:00 vom 03.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 1006: ZIB 13:00 vom 03.07.2026
WM: ÖFB-Traum vom Achtelfinale geplatzt | Prohaska: "Fußballwunder sind selten" | Regierung kündigt effizientere Gesundheitsversorgung an | Reformpartnerschaft: Kritik von Grünen, Zurückhaltung bei FPÖ | Vorarlberg übernimmt Landeshauptleute-Vorsitz | Untreueprozess gegen Luger vertagt | Ferienstart im Osten Österreichs | 17.000 Bewerber: Ansturm auf Medizinstudium | Erneut Preiserhöhung bei den ÖBB | Krise der Autoindustrie: IG Metall mobilisiert Beschäftigte | Venezuela: Regierung nach Erdbeben unter Druck | Urlaubssaison sorgt für mehr Verkehrsunfälle in Österreich | Immer mehr Satelliten verändern den Nachthimmel | Gerti Drassl brilliert in Molières Komödienklassiker | Hinweis auf "Aktuell nach eins"
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