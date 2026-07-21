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ZIB 13:00 vom 21.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1024vom 21.07.2026
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Folge 1024: ZIB 13:00 vom 21.07.2026

24 Min.Folge vom 21.07.2026

Neue Vorwürfe setzen Walter Ruck unter Druck | Bornemann: "Ist Machtkampf auf höchster Ebene" | Asylbilanz: Ausreisen übersteigen Anträge | Social-Media-Verbot vor schwieriger Umsetzung | Erste Kabinettssitzung der neuen britischen Regierung | Winter: "Es gibt keine Schonfrist" | Tod nach Polizeieinsatz löst Proteste in Bologna aus | Abschaffung von Wahlen in Nicaragua angekündigt | Kernmayer: "Es soll eine Dynastie entstehen" | Niedrige Pegelstände bremsen Schiffsverkehr | ÖGB kritisiert abgeschwächte Spritpreisbremse | WM-Triumph: Spanien empfängt seine Fußballhelden | Komödie "Cherie, ich komme" im Kino

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