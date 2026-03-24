Das passiert in Folge 7 Abgekupferte Idee bei "2 Minuten 2 Millionen"? Start-up zittert vor Eveline Steinberger Veröffentlicht: 08:26 Uhr von Sandra Kausl Der heimliche Star im Studio: Hund Cookie stiehlt Gründerin Valeria beim Auftritt von "Loxovet" die Show. Bild: Gerry Frank

Wenn es um Innovation geht, wird es diesmal alles andere als kühl: In der siebten Folge am 24.03. von "2 Minuten 2 Millionen" treffen visionäre Ideen auf kritische Investor:innen und sorgen für jede Menge Gesprächsstoff im Studio. Doch schnell wird klar: Nicht jede Idee, die begeistert, hält auch der kritischen Prüfung der Investor:innen stand.

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Frischer Wind im Studio Weltweit einzigartig soll die Idee von dem gebürtigen Luxemburger Philippe Schmit sein: Mit "Social Cooling" präsentiert der Wahl-Wiener die erste installationsfreie Klimaanlage. Das umweltfreundliche Plug-and-Play-Gerät kommt ohne Außeneinheit oder Abluftschlauch aus und verbraucht dabei bis zu 40 Prozent weniger Strom. Möglich macht das eine patentierte thermische Speichertechnologie, die Wärme aufnimmt und zeitversetzt wieder abgibt. Entstanden ist die Idee aus ganz persönlichem Bedarf: Weil ihm herkömmliche Klimageräte zu teuer waren, entwickelte der dreifache Jus-Absolvent kurzerhand selbst eine Lösung und tauschte dafür sogar seine geplante Rechtskarriere gegen das Unternehmertum.

Da bleiben mir fast die Worte weg und das ist wirklich selten. Katharina Schneider

Im Studio sorgt der Pitch für Begeisterung: "Selten, aber ab und zu bin ich wirklich beeindruckt", gesteht Erich Falkensteiner, der Philippe augenzwinkernd als "pfiffigen Teufel" bezeichnet – was Christian Jäger prompt als "sehr cleveren Kerl" übersetzt. Auch Katharina Schneider und Mathias Muther zeigen sich angetan. Doch dann kommen Zweifel auf: Eveline Steinberger hat bereits in ein ähnliches Unternehmen investiert und stellt die Einzigartigkeit der Technologie und des Start-ups offen infrage. Kann Philippe die Investor:innen dennoch überzeugen oder kann er nach diesen Neuigkeiten seine Weltneuheit in den Wind schreiben?

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Tierisch guter Pitch Danach wird es tierisch: "Loxovet"-Gründerin Valeria sorgt gemeinsam mit Hund Cookie für einen Pitch, der im Gedächtnis bleibt.

"Loxovet" entwickelt Tierpflegeprodukte auf Basis stabilisierter hypochloriger Säure (HOCl) – ein Wirkstoff, der reinigt, Infektionen vorbeugt und die Haut regeneriert. Und das ganz ohne Antibiotika, Alkohol oder reizende Stoffe. Gemeinsam mit Tierärzt:innen in Österreich und Deutschland entwickelt, läuft das Sortiment bereits erfolgreich im DACH-Raum. Jetzt will Loxovet ganz Europa erobern und in den Handel. "Wirklich top", meint Christian Jäger. "Powerfrau", lobt auch Mathias Muther. Doch reicht der starke Pitch für das gewünschte Investment?

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Vom Kleiderschrank bis zum Acker Nachhaltig geht es weiter: "Neworn" aus Wien will mit einer KI-basierten Plattform für Secondhand- und unverkauften Artikeln den Markt für Kinderkleidung neu denken.

Außerdem mit dabei ist "Agai Bodenpapst", ebenfalls aus Wien, mit einem einem KI-gestütztem Entscheidungs- und Wissenssystem für Landwirte, um die Bedürfnisse der Böden besser zu verstehen. Können die zwei nachhaltigen Start-ups überzeugen oder müssen sie sich ohne Investment vom Acker machen? Die neuen Folgen "2 Minuten 2 Millionen" gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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