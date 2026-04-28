Das passiert in Folge 12
Vom Biersirup bis zur Etiketten-Revolution – Das große Finale heute von "2 Minuten 2 Millionen"
Aktualisiert:von Sandra Kausl
Zum Abschluss der 13. Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" wird es am 28. April noch einmal besonders spannend: Fünf Start-ups präsentierten ihre Ideen vor den Investor:innen. Von cleveren Alltagslösungen über digitale KI-Tools bis hin zu innovativen Genussprodukten. Dabei wird erneut verhandelt, diskutiert und natürlich auch investiert.
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Bayrisches Bier mal anders
Mit einer ungewöhnlichen Idee reist Christian aus Regensburg nach Österreich: Sein "Biersirup" soll das Bieraroma in Speisen und Getränke bringen. Entstanden ist das Produkt während der Corona-Zeit, als der Gastronom auf großen Bierbeständen sitzen bleibt und zu experimentieren beginnt.
Ob Bier-Eis, Bier-Nudeln oder Cocktails – der vielseitige Sirup sorgt im Studio für Neugier. Doch überzeugt der Geschmack auch die Investor:innen?
Voll Stoff gegen lästige Etiketten
Ein Problem, das viele kennen: kratzende Pflegeetiketten in Kleidung. Die "Luke AG" aus der Schweiz will genau das lösen, mit einem Gerät, das Etiketten sauber entfernt, ohne den Stoff zu beschädigen. Ihre selbst ernannte "Geheimwaffe" sorgt für Begeisterung, aber reicht das auch für ein erhofftes Investment?
Ich investiere nicht in Waffen.
Wenn jede Sekunde zählt
Besonders emotional wird es bei "Zwergensache" aus Niederösterreich. Gründer Adam entwickelt das Projekt aus einer persönlichen Erfahrung mit seinem Sohn. Gemeinsam mit Notarzt Daniel bietet das Team digitale Erste-Hilfe-Kurse für Baby- und Kindernotfälle an.
Das Thema bewegt auch die Investor:innen. "Freut mich, dass es euch gibt", zeigt sich Mathias Muther beeindruckt. Gleichzeitig wird kritisch hinterfragt, was das Angebot von kostenlosen Infos auf YouTube oder KI-Tools unterscheidet.
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Innovation trifft auf harte Konkurrenz
Auch mit dabei sind "Juliam.io" aus Wien und "Anderwald" aus Baden, die sich dem Urteil der Investor:innen stellen. Während "Juliam" mit einem sicheren, DSGVO-konformen KI-Hub Unternehmen überzeugen will und sich gegen internationale Tech-Riesen behaupten muss, setzt Anderwald auf außergewöhnliche Edelbrände mit innovativer Fassreifung.
Reicht ihre besondere Idee aus, um sich gegen etablierte Konkurrenten im Markt durchzusetzen und ein Investment zu sichern?
Das erfährst du im Finale der 13. Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" am 28. April um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn.
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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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