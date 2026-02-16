Das erwartet dich in Folge 2 Von Rodelbremse bis Rasierklinge: Diese Start-ups sorgen in der zweiten Folge "2 Minuten 2 Millionen" für Diskussionen Veröffentlicht: Vor 44 Minuten Ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Bieterschlacht und Wortgefechte Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.02.2026 • 96 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Auch in der zweiten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" treffen wieder völlig unterschiedliche Start-ups aufeinander, jedes mit seiner eigenen Geschichte und Überzeugung. Dabei haben sie alle etwas gemeinsam: Sie fordern die Investor:innen heraus, überraschen und liefern Stoff für Diskussionen.

Wer bremst, gewinnt Von der Rennbahn zu "2 Minuten 2 Millionen": Der ehemalige Rennrodler und Ex-Europameister Björn Kierspel tritt mit einem klaren Motto an: "Wer bremst, gewinnt und kommt immer sicher ins Ziel". Gemeinsam mit Produktentwickler Alexander wollen sie die Zahl schwerer Rodelunfälle reduzieren und Wintersport sicherer machen. Ihre in Tirol hergestellten patentierten Schuh-Spikes sind kompakt, handlich und können an nahezu jedem Schuh befestigt werden. Der Unterschied zu herkömmlichen Modellen ist, dass sie ausschließlich an der hinteren Fußsohle befestigt werden, um eine optimale Bremswirkung zu erzeugen. Zum Abschluss des Pitches wird es sogar musikalisch und die Stimmung im Studio lockert sich spürbar auf. Ob die Investor:innen auf die Vision aufspringen und mitfahren?

Wenn nur einer unsere Vision teilt, wäre das ein Traum Alexander von "Iron Brakes"

Klassische Mehlspeiskultur neu interpretiert Das Start-up "Mehlspeis Moments" aus Gmunden interpretiert österreichische Mehlspeisklassiker wie Marillenknödel oder Apfelstrudel neu – als handgefertigte Pralinen und edle Liköre. Ziel ist es, die Marke langfristig als Synonym für österreichische Mehlspeiskultur im In- und Ausland zu etablieren. Eine Idee, die Geschmack, Tradition und über 60 Jahre Erfahrung vereint – und gleichzeitig um die Zukunft eines Familienbetriebs kämpft. Die Investor:innen zeigen sich begeistert: "Es schmeckt so gut", schwärmt Eveline Steinberger. Auch Christian Jäger greift am liebsten noch einmal zu: "Ich würde gerne noch einen nehmen." Und selbst Alexander Schütz, der sonst eher zurückhaltend bei Food-Start-ups ist, wirkt plötzlich interessiert: "Ich investiere eigentlich nicht in Lebensmittel, aber …"

Private Erinnerungen, sicher verwahrt In einer digitalen Welt, in der persönliche Daten oft unkontrolliert im Netz landen, präsentieren zwei Kärntner eine Lösung, die Datenschutz und Privatsphäre konsequent in den Mittelpunkt stellt. Mit "Zeitkapsl" entsteht eine sichere, europäische Cloud für Fotos und Videos – mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, lokaler KI-Suche und vollständiger DSGVO-Konformität. Die Vision: Ein digitaler Speicherort, bei dem wirklich nur die Nutzer:innen Zugriff haben. Trotz erster zahlender Kund:innen sorgt das Thema Vertrauen für intensive Diskussionen unter den Investor:innen. Ist der Markt bereits besetzt oder genau jetzt bereit für eine Alternative?

Rasierklingen smarter nutzen Plastikmüll reduzieren und gleichzeitig Geld sparen? Das Start-up„MAXXI Sharp“ aus Arbing in Oberösterreich verspricht mit ihrer Erfindung genau das: Ein patentiertes High-Tech-Texil, das Rasierklingen bis zu 100-mal länger scharf hält, diese dabei auch poliert und desinfiziert. Nicht nur das Produkt sorgt für Aufmerksamkeit, sondern auch der Pitch selbst: Der Gründer verzichtet bewusst auf eine finanzielle Forderung und nennt keine Unternehmensbewertung – das gab es so bei "2 Minuten 2 Millionen" noch nie. Was daraus wird und ob jemand auf die Klinge springt, gibt es in der zweiten Folge, am Dienstag, dem 17.02.2026 zu sehen.