17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 27.07.2026: Die Sendung vom 27.07.2026
24 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
+++ Angst in Hamburg - Was wird aus dem CSD-Umzug nach dem Anschlag in Berlin? +++ Tornado bei Glückstadt - Windhose beschädigt Oberleitung und dutzende Häuser +++ Anreise in Wacken - Metalfans richten sich ein, die Vorfreude steigt +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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