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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 04.08.2026

SAT.1Folge vom 04.08.2026
Die Sendung vom 04.08.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 04.08.2026: Die Sendung vom 04.08.2026

24 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

+++ Unglück - Baum stürzt durch Unwetter in Eilbek auf Familie in Kleinbus +++ Verstoß - Unzählige Tankstellen in Schleswig-Holstein missachten 12-Uhr-Regel +++ Fundtiere - Zahl der ausgesetzten Haustiere auch diesen Sommer hoch +++

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