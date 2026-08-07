17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 07.08.2026: Die Sendung vom 07.08.2026
24 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Vermisste Bella aus Preetz ist in Pool ertrunken +++ Gefährlicher Trend: Jugendliche auf TikTok zelebrieren ihre sonnenverbrannte Haut +++ Tödliche Hitze: Immer mehr Eichhörnchen sterben durch sehr hohe Temperaturen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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