17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 11.08.2026: Die Sendung vom 11.08.2026
24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Abriss hat begonnen: Die einsturzgefährdeten Wohnungen in Altona werden abgetragen +++ Keine Zusage für Finanzierung: Bundesverkehrsminister lässt Millionen für Rader Hochbrücke offen +++ Wir begleiten die Wasserschutzpolizei auf ihren neuen Speedbooten
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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