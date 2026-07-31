17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 31.07.2026: Die Sendung vom 31.07.2026
24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
+++ Sie ist da – Hamburger Sternbrücke erfolgreich eingehängt, drumherum ist Party +++ Sie sind wild – Endzeitstimmung mit den Wasteland Warriors beim Wacken-Festival +++ Sie sind Kult – Mehr als 500 Enten treffen sich in Kropp +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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