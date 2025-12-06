2 Broke Girls
Folge 10: Der erste Schultag
21 Min.Ab 12
Erster Schultag für Max - doch der Start in der Konditorenausbildung ist etwas holprig für die forsche Kellnerin. Auf dem Weg zum Unterricht wird ihr die Tasche geraubt. Caroline, die von nun an im Sekretariat der Schule arbeitet, bekommt bei dem Gerangel eine Ladung Kaffee auf ihre hübsche weiße Bluse geschüttet. Das und ihre wenig anspruchsvollen neuen Aufgaben frustrieren die Blondine. So chaotisch machen die beiden Freundinnen keinen guten Eindruck.
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen