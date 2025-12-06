Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der erste Schultag

ProSiebenStaffel 3Folge 10
Der erste Schultag

Der erste SchultagJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 10: Der erste Schultag

21 Min.Ab 12

Erster Schultag für Max - doch der Start in der Konditorenausbildung ist etwas holprig für die forsche Kellnerin. Auf dem Weg zum Unterricht wird ihr die Tasche geraubt. Caroline, die von nun an im Sekretariat der Schule arbeitet, bekommt bei dem Gerangel eine Ladung Kaffee auf ihre hübsche weiße Bluse geschüttet. Das und ihre wenig anspruchsvollen neuen Aufgaben frustrieren die Blondine. So chaotisch machen die beiden Freundinnen keinen guten Eindruck.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen