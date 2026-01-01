2 Broke Girls
Folge 9: Tarte ins Glück
21 Min.Ab 6
In der Wohnung von Max und Caroline sieht es schlimm aus. Weil die beiden mit dem Aufräumen und Saubermachen nicht mehr hinterherkommen, engagieren sie eine Putzfrau. Beim Bettenmachen fallen ihr und Caroline nicht nur Max' Pornohefte in die Hände, sondern auch ein Prospekt der Konditorenschule in Manhattan. Max ist beschämt, denn sie glaubt nicht, dass sie dort eine Chance hat - zumal die Ausbildung teuer ist. Doch Caroline schleppt sie zur Anmeldung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
