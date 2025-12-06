Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 3Folge 11
Folge 11: Das Leben nach dem Tod

21 Min.Ab 12

Als ihre ehemalige Nanny Antonia stirbt, ist Caroline todtraurig. Sie überredet Max, mit zur Trauerfeier zu kommen. Doch dort trifft Caroline der nächste Schock: Niemand aus Antonias Familie kennt die Blondine, um die sich die alte Dame einst rührend sorgte.

