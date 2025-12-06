Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Dekes Geheimnis

ProSieben
Staffel 3
Folge 15
Dekes Geheimnis

2 Broke Girls

Folge 15: Dekes Geheimnis

21 Min.
Ab 6

Max und Deke sind nun offiziell ein Paar. Doch nicht nur Caroline hat ein Problem damit, dass der Freund ihrer Freundin in einem Müllcontainer lebt. Um den anderen zu beweisen, dass er ein distinguierter Mann ist, laden Deke und Max ihre Freunde zu einem gemeinsamen Abend bei Käse und Wein in den Container ein. Dabei kommt Caroline Dekes großem Geheimnis auf die Schliche.

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

