2 Broke Girls
Folge 19: Scotch und Fisch
21 Min.Ab 12
New York feiert den St. Patrick's Day. Max und ihre Diner-Kollegen gehen wie jedes Jahr aus, doch Caroline hat so ihre Probleme mit deren Party-Gewohnheiten. Wehmütig erinnert sie sich daran, wie sie in reichen Tagen mit ihren wohlhabenden Freundinnen den Abend verbrachte. Nun muss sie in einer Bar grünes Bier trinken und sich von bärtigen Männern küssen lassen - das ist gar nicht nach dem Geschmack der Blondine.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen