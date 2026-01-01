Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Maschine vs. Mädchen

ProSiebenStaffel 3Folge 4
Maschine vs. Mädchen

Maschine vs. MädchenJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 4: Maschine vs. Mädchen

21 Min.Ab 12

Caroline besteht darauf, dass sich die beiden Freundinnen eine Kaffeemaschine kaufen, um ihr Cupcake-Geschäft anzukurbeln. Nachdem Oleg ihnen für lau ein Profigerät beschafft hat, müssen sie jedoch feststellen, dass das Ding gar nicht so leicht zu bedienen ist. Max und Caroline beschließen, sich bei Starbucks zu bewerben, um sich an einem Probearbeitstag anlernen zu lassen. Nebenbei sollen die beiden Mädchen wiederum ihren neuen Kollegen Luis einarbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen