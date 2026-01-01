2 Broke Girls
Folge 4: Maschine vs. Mädchen
21 Min.Ab 12
Caroline besteht darauf, dass sich die beiden Freundinnen eine Kaffeemaschine kaufen, um ihr Cupcake-Geschäft anzukurbeln. Nachdem Oleg ihnen für lau ein Profigerät beschafft hat, müssen sie jedoch feststellen, dass das Ding gar nicht so leicht zu bedienen ist. Max und Caroline beschließen, sich bei Starbucks zu bewerben, um sich an einem Probearbeitstag anlernen zu lassen. Nebenbei sollen die beiden Mädchen wiederum ihren neuen Kollegen Luis einarbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen