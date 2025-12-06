2 Broke Girls
Folge 18: Das "Nur fast"-Mädchen
21 Min.Ab 12
Nicolas lässt immer noch nicht locker: Hartnäckig versucht der heiße, aber verheiratete Franzose Caroline davon zu überzeugen, mit ihm zusammen zu sein. Er verspricht der blonden Kellnerin, seine Frau Juliette für sie zu verlassen. Er lädt sie sogar ein, dabei zu sein. Als Max und Caroline vor Ort in seiner Wohnung sind, kneift Caroline jedoch ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen